Stad NL V Van krotwoningen naar miljoenenpanden: de Straten op de Lauriergracht

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Lauriergracht in het Centrum.

​​De echte bootliefhebbers zullen deze gracht wel herkennen; het is de perfecte gracht om doorheen te dobberen. De Lauriergracht is onderdeel van de Jordaan en bevindt zich tussen de Prinsengracht en de Lijnbaansgracht. Dure huizen, een rustige buurt, maar vooral een gewilde plek. Wat maakt de Lauriergracht zo bijzonder om te wonen?

Barbara verwelkomt ons met een fluitconcert. Al jaren klinken de prachtige klanken van haar blaasinstrument over de gracht. Toen Barbara tien jaar was kocht haar vader het huis op de gracht als een uit elkaar gevallen ravage. Acht jaar lang hebben ze het pand moeten verbouwen en renoveren. De derde verdieping werd Barbara’s studentenwoning. Jaren gingen voorbij en Barbara verhuisde naar een andere straat en kreeg kinderen. Maar toch behield de Lauriergracht een speciale plek in haar hart. Sinds vijf jaar woont ze weer in haar oude vertrouwde woning.

Op de gracht valt het huis met de stalen gevel erg op. Sinds 1982 zijn Olga en Wim naar Amsterdam verhuisd, niet wetende wat ze te wachten stond. Met een kleine tegenzin zijn ze vertrokken uit Nijmegen. Maar ze zijn er nu enorm gelukkig: “Het zou een nachtmerrie zijn om hier weg te moeten”. Olga is beeldend kunstenaar en heeft haar eigen atelier in het pand. Een grote en lichte ruimte, vol met prachtige beeldende kunst. We krijgen een rondleiding door de bijzondere ruimte, staan stil bij de mooiste plekken en krijgen het mooie verhaal te horen: hoe zijn Wim en Olga op deze bijzondere plek terecht gekomen?

Een superster in China en een gewone Amsterdammer in Amsterdam. Dan hebben we het over Otto. Een master in het maken van gitaren en wij mogen een kijkje nemen bij zijn werkplek. Hij showt ons de gitaar waar hij op dit moment mee bezig is: een echte Amsterdamse gitaar, het wapen staat er zelfs op. Otto is een echt begrip in de internationale klassieke gitaarwereld. “Je kan het zo gek niet bedenken, of ik heb er wel een gitaar verkocht”. Zelf nog erg bescheiden, maar zijn enorme ervaring is onmiskenbaar.

In 2013 ging de Straten al eens langs op de Lauriergracht. Toen brachten we een bezoek aan de legendarische Claw Boys Claw, spraken we bewoners Bart en Olivia en zagen we het werk van vioolbouwer Ronald de Jongh.