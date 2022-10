Beroving op straat onder bedreiging van een boksbeugel

Afgelopen nacht is een man beroofd van zijn persoonlijke spullen onder bedreiging van een boksbeugel. Dit gebeurde om 2.40 uur op de Tweede Kostverlorenkade in West.

Het slachtoffer loopt op straat als hij wordt aangesproken door twee mannen. Een van hen gaat vlak voor hem staan, doet een boksbeugel om de vingers van zijn ene hand en haalt vervolgens met zijn andere hand onder andere geld uit de zak van het slachtoffer.

De verdachten lopen vervolgens weg in onbekende richting. Het slachtoffer holt hierna naar huis en belt 112. De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen en videobeelden.