Kale & Kokkie houden hoop tegen Liverpool en willen Alfred Schreuder best bellen

Het leek er tegen Excelsior op dat Ajax het lek boven had: 7-1 overwinning en een paar mooie goals. So far so good, al maakten de Ajacieden nog nog behoorlijk wat fouten. Trainer Alfred Schreuder beet na de wedstrijd tijdens de persconferentie tot ieders verbazing ongekend fel van zich af.

Kale & Kokkie kijken terug op deze roerige week én blikken vooruit op de wedstrijden tegen RKC en Liverpool. "We hopen op 2-1 winst woensdag."