Hotelgasten geëvacueerd na brand Krasnapolsky hotel: "We moesten alles achterlaten"

De brandweer werd vanmorgen rond half 8 gealarmeerd over een brand in de kelder van het Krasnapolsky hotel. Zo'n vijfhonderd gasten zijn naar nabijgelegen hotels zoals The Grand op de Oudezijds Voorburgwal gebracht. Tijd om spullen te pakken was er niet. "Er werd op onze deuren gebonkt", vertelt een Engelse toerist. "Er waren wat mensen die in badjassen naar het andere hotel liepen. Dat was best grappig. Ik heb de tijd genomen om me aan te kleden. Ik mis alleen mijn sokken, maar er zijn ergere dingen".

Voor de deur bij The Grand Hotel was het druk vanmorgen. "We moesten letterlijk uit bed rollen en meteen naar buiten", vertelt een Ierse toerist. "We zijn met veel mensen hier. Sommigen beginnen in paniek te raken omdat ze naar het vliegveld moeten. Dus het is allemaal best spannend. Maar er zijn genoeg koffie en croissantjes, dus ik vermaak me wel."

Er zijn twaalf personeelsleden gezien door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie en stressklachten. Volgens de brandweer gaat het goed met hen en hoefde niemand naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.