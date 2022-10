Van Gaal neemt negen Ajacieden op in voorselectie WK

Bondscoach Louis van Gaal heeft negen Ajacieden opgenenomen in zijn 39-koppige voorselectie voor het WK. Maximaal 26 spelers mogen uiteindelijk mee naar Qatar. Uiterlijk 13 november moet Van Gaal zijn definitieve selectie doorgeven aan wereldvoetbalbond FIFA.

De Ajacieden die kans maken op een plekje in de definitieve selectie zijn Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Daley Blind, Brian Brobbey, Davy Klaassen, Remko Pasveer, Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Jurriën Timber.

Verder selecteerde Van Gaal ook zes spelers die ooit minuten maakten in Ajax 1. Dat gaat om Mitchel Bakker, Jasper Cillessen, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Noa Lang en Matthijs de Ligt. Ook Sven Botman, Pascal Struijk en Donyell Malen hebben een Ajaxverleden, maar zij maakten nooit hun debuut in het eerste. Ook de in Amsterdam geboren Jeremie Frimpong heeft de eerste schifting overleefd.

Ajax is hofleverancier van de selectie, met een ruime voorsprong op PSV. Van Gaal heeft vier spelers van de Eindhovenaren geselecteerd. In de hele selectie zit één Feyenoorder.