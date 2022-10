Supermarkt op CS weet wel wat de klanten willen: "Het hele ADE-pakket ligt hier voor je neus"

Een supermarkt op Centraal Station speelt handig in op wat er gaande is in de stad. Bij de ingang staat een tafel met alles wat danceliefhebbers vaak kopen om naar een feest te gaan. En dat zijn producten als lolly's, kauwgom en bananen. "Dit is toch fantastisch, het hele ADE-pakket ligt hier voor je neus", aldus een van de bezoekers van de winkel.

Hoewel de tafel met producten ten behoeve van de danceliefhebbers is, benadrukt winkelmanager Erik Petersen dat dit met de beste bedoelingen is neergezet. Over het indirect stimuleren van drugsgebruik wil hij dan ook niks weten: "Nee abslouut niet, dat willen we niet op ons geweten hebben. Mensen hebben er gewoon behoefte aan, als ze het niet hier halen doen ze het wel ergens anders."

De mensen van de supermarkt houden ook wel van een feestje. Uit Tik Tok-filmpjes die gisteravond de ronde deden bleek dat er dat er een dj was en er lekker gedanst werd. Ook vanavond is er een dj. "Ik ben eigenlijk wel een beetje teleurgesteld dat we ergens anders heengaan", vertelt een bezoeker. "Ik was liever hier gebleven. Dit is super uniek toch."