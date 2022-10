Nesciobrug gaat dag eerder dan gepland open en is vanaf vanmiddag weer begaanbaar

De Nesciobrug is vanaf vanmiddag weer begaanbaar voor fietsers. Dat maakt de gemeente via Twitter bekend. De brug, die Amsterdam en Diemen met IJburg verbindt, gaat daarmee een dag eerder open dan gepland.

De brug moest afgelopen zaterdag dicht in verband met werkzaamheden aan de Westelijke Merwedekanaaldijk. In de dijk zitten scheuren die hersteld moeten worden en daarnaast wordt er nieuw asfalt op de rijbaan gelegd. De werkzaamheden aan de Merwedekanaaldijk gaan nog even door: de dijk zelf blijft nog tot 4 november afgesloten.

De Nesciobrug zou in eerste instantie al op 3 oktober dichtgaan. De gemeente meldde toen dat fietsers de brug een maand lang niet zouden kunnen gebruiken. Na aanhoudende kritiek van bewoners werd besloten om de werkzaamheden twee weken uit te stellen.