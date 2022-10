Vietnamese bank moet naam veranderen omdat het te veel lijkt op De Nederlandsche Bank

De afkorting van De Nederlandsche Bank is DNB. De bank vond de naam van DNBC te veel lijken op die van henzelf en sleepte de Vietnamese bank voor de rechter. Volgens DNB zou de gelijkenis hun reputatie schaden en voor verwarring zorgen.

De rechtbank ging daarin mee. De Nederlandsche bank heeft de afkorting DNB namelijk als merk geregistreerd en de rechter is van mening dat DNBC een te grote gelijkenis heeft met die afkorting. De Vietnamese bank, die overigens niet kwam opdagen op de zitting, moet de naam aanpassen en op de website een rectificatie plaatsen over de naamsverandering. Als DNBC dit niet binnen een week doet, dan volgt er per dag een dwangsom van 10.000 euro, die uiteindelijk kan oplopen tot maximaal 500.000 euro.