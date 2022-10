Amsterdam telde tientallen schuilkelders: op zoek naar de restanten uit de Koude Oorlog

Als je door stad loopt valt het niet direct op, maar Amsterdam telt 41 nucleaire schuilbunkers. De bunkers stammen uit de vorige eeuw toen de Sovjet-Unie en Amerika elkaar dreigden met kernwapens aan te vallen. Nu er opnieuw nucleaire dreiging is vanuit Rusland, maakten we een rondjes langs enkele bunkers uit de Koude Oorlog in de stad die je nu nog in het straatbeeld kunt terugzien.

Vandaag precies 60 jaar geleden begon de zogeheten Cubacrisis, waardoor de wereld zijn adem inhield voor mogelijke kernaanvallen. Nog nooit was een mogelijke kernoorlog zo dichtbij. Ook in Amsterdam was er die angst, dus werden er in de stad atoomschuilkelders gebouwd. In de 41 bunkers was plek voor zo'n 36.000 Amsterdammers. Toen de Sovjet-Unie in 1991 uit elkaar viel waren de kelders niet meer nodig, ze zijn dan ook niet meer te gebruiken om te schuilen bij een atoomaanval.

Langs de Amsterdamse bunkers

Toch kan je ze hier en daar in de stad nog zien, zelfs in het oude centrum. Zo kan je bij de Nes nog één van de bunkers bekijken. "Deze is in principe nog gebouwd voor conventionele oorlogsvoering, dit was eigenlijk voor bombardementen", vertelt bunkerexpert Kees van Leeuwen die ons meeneemt voor een schuilkelder-rondje. "In principe was deze alleen bedoeld voor de effecten van een atoombom en niet voor een directe aanval."

Ook al zijn de bunkers ondergronds, bij het metrostation op de Nieuwmarkt kan je bovengronds nog restanten vinden. "Dit is een van de laatste schuilkelders die in Amsterdam is gebouwd, in de jaren 70. Het is een schuilkelder die speciaal is gemaakt voor passanten. Het was eigenlijk alleen voor de mensen die niet een plek hadden om te schuilen."