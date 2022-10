Lachende Berghuis genoot van heerlijke poeier: "Eens in de zoveel tijd dat je hem zo raakt"

Steven Berghuis kijkt tevreden terug op zijn prachtige goal tegen RKC Waalwijk. De vleugelaanvaller vond zichzelf één van de uitblinkers op het veld. Op de persconferentie na afloop van het gewonnen duel gaat het over de heerlijke poeier, de woede-uitbarsting van Alfred Schreuder én de wedstrijd.

"De tweede helft waren we dominant en veel aan de bal. Het geloof ging ook weg na de 1-3 bij RKC denk ik", blikt Berghuis terug. Na afloop werd de vleugelaanvaller uitgeroepen tot man van de wedstrijd, iets waar hij zijn ploeggenoten dankbaar voor is. "Je kan het nooit als eenling. Als het team goed speelt kunnen individuen uitblinken. Vanavond was ik één van de uitblinkers."

Ook Schreuder zag een wedstrijd met twee gezichten van zijn ploeg. "De eerste helft was niet goed. We gaven te veel kansen weg. Ik ben tevreden met de 1-4 en ook hoe de jongens het de tweede helft hebben opgelost."

"Bijzondere goal"

De goal van de wedstrijd kwam van de voet van Berghuis. Hij nam een stuiterbal op de rand van de zestien heerlijk op de wreef en knalde hem tegen de touwen. "De bal komt precies via de stuit op een moment dat je uit komt met je passen. Eens in de zoveel tijd dat je hem zo raakt. Soms raak je hem niet goed en vliegt hij, zeker in dit stadion, het stadion uit. Bijzondere goal, ik ben er echt blij mee."