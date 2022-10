Weer pand gekraakt, nu aan de Nieuwezijds Voorburgwal

"De kraak heeft vier dagen eerder plaatsgevonden, waarmee huisvrede is gerealiseerd en de politie niet direct mag ontruimen", geven de krakers als reden voor het feit dat ze de kraak nu bekendmaken. Sinds eind 2019 geldt er een nieuw beleid waardoor krakers, onder bepaalde voorwaarden, met spoed ontruimd kunnen worden als ze op heterdaad betrapt worden. Krakers proberen dat doorgaans te voorkomen door zichzelf pas een paar dagen na de kraak bekend te maken.

Vrijplaats

Het collectief zegt het pand gekraakt te hebben uit protest tegen de woon- en energiecrisis. Ook hebben ze het over een vrijplaats die in het pand moet komen. “Door het pand te kraken, gaan we de verwaarlozing

tegen en knappen we het helemaal op. Daarnaast geven we deze ruimte terug aan de Amsterdammers: in deze nieuwe vrijplaats komt ruimte voor tegencultuur, voor politieke alternatieven en voor ideeën om een einde te maken aan de wooncrisis.”

De krakersgroep wil dat er een huurplafond komt voor alle woningen, "veel meer sociale huur, onteigening van huisjesmelkers en het afschaffen van tijdelijke huurcontracten." De krakers zeggen verder zo lang mogelijk in het pand te willen blijven en het binnenkort open te stellen voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden.



Eerder deze maand werd een hotel aan de Plantage Middenlaan gekraakt. Ook in dat geval werd enkele dagen gewacht met het bekendmaken van de kraak. Toen de politie na een paar dagen wilde ontruimen bleken de krakers al uit het pand te zijn.