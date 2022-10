Dodelijk slachtoffer (60) bij woningbrand in Zuidoost

Bij een woningbrand aan het Maasdrielhof in Zuidoost is vannacht een dodelijk slachtoffer gevallen. Het gaat om de 60-jarige bewoonster van de woning. Toen de brandweer de vrouw in de woning aantrof werd direct een ambulance opgeroepen, maar dat mocht niet meer baten.

"Rond 04.00 's ochtends kreeg de brandweer een melding binnen", zegt Lena Jaarsveld van de Amsterdamse brandweer. "Bij het blussen van de woning is helaas een slachtoffer aangetroffen."

Toen die melding binnenkwam, ging het enkel om een brandgerucht, wat inhoudt dat er nog geen sprake was van uitslaande vlammen. De brandweer kwam daarop met één wagen naar de woning. Ter plekke bleek de situatie een stuk ernstiger te zijn.

Veel vragen

De brand zorgde voor aanzienlijke rookschade, wel konden de andere bewoners van het appartementencomplex in hun woning blijven. Onduidelijk is nog wat de oorzaak is geweest van de brand. "Het onderzoek loopt nog en we hebben veel vragen", zegt Jaarsveld.