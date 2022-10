ADE-gangers zeggen bespoten te zijn met pepperspray, maar politie twijfelt hieraan

Meerdere ADE-gangers zeggen tijdens het festival last te hebben gehad van pepperspray of traangas. Bij AT5 zijn verschillende meldingen binnengekomen over vier festivals waar dit gebeurd zou zijn. Deze tipgevers vermoeden dat er met het spul gespoten is om paniek te creëren en feestgangers vervolgens te beroven van kostbare spullen. De politie zegt dat het deze werkwijze niet aannemelijk vindt klinken en dat er geen aanwijzingen zijn dat het verhaal van de tipgevers klopt.

Een andere vrouw die contact zocht met AT5 vertelt een soortgelijk verhaal over vrijdagnacht. Zij was op dat moment in de Ziggo Dome. "Ik heb daar tot drie keer toe hard moeten rennen omdat er met traangas werd gespoten. Ik zelf hoefde alleen maar te hoesten maar ik zag ook mensen die meer last hadden", vertelt ze. Ook zegt ze dat ze hoorde dat er kettingen van feestgangers werden gestolen. Ze heeft niet gezien dat deze dingen gebeurden. Het onderstaande filmpje zou op hetzelfde feest gemaakt zijn. Te zien is hoe bezoekers met een t-shirt over hun mond de zaal verlaten. De Ziggo Dome is gevraagd of er bij hen iets bekend is over dergelijke incidenten, vooralsnog is daar geen reactie op gekomen.

Verder zegt ze dit bij de politie te hebben gemeld. "Het klopt inderdaad dat er een pepperspray-incident is geweest, wat natuurlijk supervervelend is", zegt Marïelle Hillgenga, hoofd-communicatie van Loveland, tegen AT5.

"Ik was gezellig aan het dansen totdat ik ineens mijn tong voelde prikken en geen lucht meer kreeg", zegt een vrouw tegen AT5 . Ze was donderdag op Loveland in West. "Ik ben gelijk weggegaan en snakte naar adem, voelde me ook duizelig. Na mij kwamen zo'n dertig anderen de zaal uit, sommigen met vuurrode ogen, ze zeiden dat ze waren bestolen van kettingen en sieraden en waarschijnlijk ook telefoons", zegt ze.

Ook op Twitter doen mensen melding van dit soort incidenten. "Ik voelde me niet veilig in het publiek en nadat het gebeurd was bleef ik mijn tas vasthouden alsof mijn leven ervan af hing", zegt iemand.

"Ik heb tientallen mensen gezien die door de EHBO werden geholpen", vertelt hij verder. "Drie kwartier later gebeurde het weer. Doordat iedereen van binnen van buiten liep kwam die walm mee. Het slaat ook echt op je keel. Ik sprak onder meer een gozer wiens ketting is gestolen en een meid die haar telefoon kwijt was na de chaos." Een vrouw met wie AT5 contact heeft gehad zegt op hetzelfde feest last van haar keel te hebben gekregen. Ook zag ze allemaal mensen die met hun hand voor hun mond uit de grote tent kwamen gelopen.

Over Elrow, een feest dat zaterdag werd gehouden op Riekerhaven, kwamen twee meldingen binnen. "Rond 16.30 uur stroomde ineens die hele tent leeg", zegt een man die op het feest was en op dat moment buiten stond.

Ook op het feest Verknipt in het World Fashion Centre zou iets dergelijks gebeurd zijn. Reza Fathi, organisator van het feest, zegt tegen AT5 op de hoogte te zijn van één incident waarbij zou zijn gespoten met traangas op pepperspray. De jongens die daarvan verdacht werden zijn vervolgens gecontroleerd door de beveiliging. Die vond geen spuitbus, daarom is geen aangifte gedaan. De organisator heeft verder gehoord dat er enkele kettingen gestolen zouden zijn, maar daar heeft hij geen officiële melding van gekregen.

They ruined Elrow for me after spraying pepper spray TWICE. Didn’t feel safe in the crowd afterwards and kept clinging to my bag if my life depended on it.

Namens de organisatie van Elrow zegt Jasper Goossen tegen Het Parool dat er tussen 05.00 en 06.00 uur met pepperspray zou zijn gespoten. Volgens de organisator probeerden zakkenrollers in de verwarring die ontstond spullen van bezoekers te stelen. De organisatie zegt dat er vier verdachten aan de politie zijn overgeleverd omdat ze verdacht worden van diefstal.

Mogelijk andere oorzaak

Volgens de politie gaat het om drie verdachten, die nog steeds vastzitten. Een van hen werd buiten door een ander vastgepakt, de verdachte spoot daarop een pijnlijke substantie in de ogen van degene die hem vastpakte.

De politie zegt niet te weten of dit om traangas of pepperspray ging en ook geen aanleiding te hebben om te denken dat er voor en tijdens de diefstal gebruik is gemaakt van pepperspray of traangas. "Als het daadwerkelijk om traangas of pepperspray gaat, ben je minimaal twintig minuten niet in staat om te kijken. De klachten die we horen passen daar niet direct bij. Die nuance willen we graag duidelijk maken."

Rookvorming

Verder zegt de politie dat "het spuiten van een vloeistof naar feestgangers en hen dan bestelen niet gekoppeld kan worden aan iets wat we op de dansvloer zien. Niet op ADE en niet op andere evenementen." Wel deden concertbezoekers of festivalgangers de afgelopen jaren al meerdere keren melding van dit soort incidenten. Dat was onder meer twee keer het geval bij een concert van Martin Garrix, ook tijdens ADE. Volgens de politie kunnen de klachten die bezoekers ervaren hebben ook andere oorzaken hebben, zoals rookvorming.

De politie zegt verder dat niemand die zich bij hen gemeld heeft daadwerkelijk gezien heeft dat er met pepperspray is gespoten. "Als iemand daadwerkelijk gezien heeft dat er gespoten is, dan is dat informatie die wij graag willen weten."

Een woordvoerder van de organisatie van ADE liet zondag weten dat het evenement voor de vierde dag op rij rustig verlopen was. "De politie meldt geen noemenswaardige incidenten en alle betrokken instanties zijn ontzettend tevreden over hoe een en ander tot nu toe verloopt."