Stadsbestuur wil andere locatie voor De Meervaart, in hoek van Sloterplas

Als het aan het stadsbestuur ligt, komt het nieuwe gebouw van theater de Meervaart in een hoek van de Sloterplas. Het gaat om de hoek waar de Cornelis Lelylaan en Meer en Vaart samenkomen. Dat is een andere locatie dan eerder genoemd.

Wethouders Reinier van Dantzig (Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling) en Touria Meliani (Kunst en Cultuur) hebben de gemeenteraad vanmiddag geinformeerd. In de brief schrijven ze dat de nieuwe plek in de hoek als 'meest passend bestempeld' is, mede vanwege 'de cultuurhistorische en landschappelijke waarden'.

Beide wethouders schrijven dat het nog steeds om een 'waterlocatie' gaat. "Hoewel het waarschijnlijk is dat veel mensen bij ‘de’ waterlocatie denken aan een nieuw gebouw pal tegenover het huidige gebouw voor de Meervaart, zijn we uitgekomen op een optie in de zuidwesthoek van de Sloterplas als het meest passende." Eerder werd de zuidwestoever nog als locatie genoemd, maar dat is dus een andere plek dan de zuidwesthoek.

De onderzochte locaties, de onderste optie (optie Zuid) is het geworden: