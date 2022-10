Ruigoord neemt afscheid van grote inspiratie Theo Kley: "Homo universalis met groene snor"

Het kunstenaarsdorp nam in een twee uur durende ceremonie afscheid, waarin herinneringen aan Kley werden opgehaald en er ruimte was voor muziek. Voor veel mensen bleek hij een inspiratiebron, leermeester en vriend.

"Hij was creatief in de manier waarop hij leefde, de mensen die hij om zich heen verzamelde, de huizen die hij bouwde, de tuinen die hij aanlegde", somt een oude vriend op. "Het was een soort homo universalis, met groene snor."

Groene snor

Om de geliefde Ruigoord-grondlegger, te herkennen aan zijn iconische groene snor, te eren hadden alle bezoekers op de uitvaart een veer in dezelfde kleur opgespeld. Jong tot oud is lovend over de manier waarop Kley in het leven stond.