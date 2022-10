Stad NL V Barbecueën met windkracht 8: de Straten in de Eef Kamerbeekstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Eef Kamerbeekstraat op het Zeeburgereiland.

Het is hartje herfst en de wind giert door de straten: het ideale weer om te gaan barbecueën! In de Eef Kamerbeekstraat staat een nieuw wooncomplex, bestaande uit zeven gebouwen met in totaal 120 woningen met de naam Woon&. Om alle nieuwe bewoners van de buurt met elkaar in contact te brengen is er een barbecuetafel ontwikkeld. Gaat deze barbecuetafel zorgen voor een hechte community?

Bij Youri stappen we een van top tot teen gestyled kunstwerk binnen. We hebben geprobeerd van alle betonnen muren iets leuks te maken". Youri woont samen met zijn vriend op het Zeeburgeiland en dat bevalt goed. Hij komt oorspronkelijk uit Zuid, en vertrekken vond hij niet makkelijk. Gelukkig zien we vanuit zijn raam nog genoeg van de stad.

Het jonge stel Michiel en Christine kunnen zich ook éen van de gelukkige noemen die een plekje hebben bemachtigd in het luxe wooncomplex. Het is een stuk groter dan ze gewend zijn. Van 67 m2 in de Pijp naar een moderne en vooral grote woning op Zeeburgeiland. Ook de sportfaciliteiten die het woongebied te bieden heeft vindt Michiel een groot pluspunt. Van softbal-, basketbal- en voetbalvelden tot padelbanen, je kan het zo gek niet bedenken of het is er. Michiel en Christine lijken hier helemaal goed te zitten. Maar toch is er wel iets wat ze missen; reuring en de leuke cafeetjes. "Ik mis de barretjes en kroegjes in de Pijp wel, die zijn hier nog niet." Misschien is dit een mooie uitnodiging om het nog verder uit te breiden.

Nadine, van het Sandberg Instituut, vertelt ons alles over de bijzondere barbecuetafel die geplaatst is op de binnenplaats. Dit gebouw in de Eef Kamerbeekstraat staat er nog niet zo lang en er zijn onlangs allemaal nieuwe mensen in komen wonen. De bedoeling was om dit gebouw op een andere manier aan te pakken: een gezamenlijke binnenruimte, met kunst. Naar aanleiding van dit idee heeft er een wedstrijd op de Rietveld academie plaatsgevonden. Uit zeven verschillende ontwerpen is uiteindelijk deze Koreaanse barbecuetafel uitgekozen van kunstenares Bin Koh. Uiteraard moeten we hem even testen.