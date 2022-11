Een baan in de zorg dankzij oriëntatieprogramma: "Hiervoor heb ik de klantenservice gedaan en productie"

Voor Amsterdammers die willen werken in de zorgsector is er nu het Oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn. Tijdens het programma, dat tien weken duurt, kunnen mensen kennis maken met verschillende beroeps- en opleidingsmogelijkheden, van mbo tot hbo. In Amsterdam Informeert spreken we met Turquessa Bryson, verpleegkundige in opleiding. Zij volgde het oriëntatieprogramma en werkt nu met mensen die langdurig veel zorg nodig hebben.

In de regio Amsterdam is een groot aanbod aan banen in de sector zorg en welzijn, maar te weinig personeel. Vorig jaar stonden meer dan 2500 vacatures open. De gemeente, vier zorgopleidingen en meer dan vijftig zorginstellingen hebben het Oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn opgezet. Met behulp van dit programma kunnen Amsterdammers in tien weken ontdekken of werken in de zorg iets voor hen is. Dit jaar kan iedereen gratis aan het programma deelnemen. Liefde om met mensen te werken Turquessa Bryson heeft het programma gevolgd en werkt nu met ouderen die zorg nodig hebben. "Hiervoor heb ik de klantenservice gedaan en productie, maar ik heb altijd een liefde gehad om met mensen te werken", vertelt Turquessa.

Het oriëntatieprogramma heeft Turquessa inzicht gegeven in de verschillende branches binnen de zorg. Ook kon ze stage lopen om te kijken of werken in de zorg daadwerkelijk iets voor haar was. Nu werkt ze bij de Zorggroep in Oost. "Ik vind het heel mooi om te zien dat je iemand kan helpen die zichzelf niet meer kan helpen." Ontmoetingsplek Bij de Zorggroep in Oost zijn ze blij met mensen, zoals Turquessa, die via het oriëntatieprogramma stage lopen, vertelt praktijkopleider Adriënne Timmermans. "Je leert eigenlijk meteen de zorg kennen door dit oriëntatieprogramma, je leert eenvoudige handelingen al aan en dan kan je in je stage er eigenlijk meteen mee werken waardoor je ook echt ziet wat de zorg inhoudt", vertelt Adriënne. Ook is het een goede ontmoetingsplek tussen werkgever en werknemer. Zo kwamen praktijkopleider Adriënne en Turquessa met elkaar in contact tijdens georganiseerde meet-en-greets.

Turquessa met een bewoner - AT5

Het is geen geheim dat er een personeelstekort in de zorg heerst. Daarom is het volgens Adriënne goed om als zorginstelling, zoals de Zorggroep, betrokken te zijn bij het oriëntatieprogramma. Hierdoor kan je als instelling ook meedenken over wat er nodig is in de zorg.