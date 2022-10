Is dit het laatste huis zonder riolering? "Je kan er altijd eentje missen"

35 jaar nadat de gemeente dacht het laatste huis op de Amsterdamse riolering te hebben aangesloten, blijkt er tóch nog een pand te zijn dat het afvalwater in de gracht loost. Deze week is dat opgelost, maar écht last hebben de bewoners er niet van gehad. "Het is niet alsof de verhuisdozen met poep hier in de gang opgestapeld stonden."

Diezijn er in eerste instantie van overtuigd dat het pand in de Warmoesstraat wél aangesloten is op de riolering. "Vanaf ongeveer 1975 is de hele binnenstad voorzien van riolering", vertelt Thomas Staverman van Waternet. "We waren in de veronderstelling dat we in 1987 het laatste pand op het riool hadden aangesloten."

Het duurt uiteindelijk zes jaar voordat Waternet de riolering in mei 2022 doortrekt tot aan de voordeur van het complex. "Waternet verzorgt de riolering tot aan de drempel of tot aan de voortuin", legt Staverman uit. "Daarachter is het de verantwoordelijkheid van de eigenaren"

Ingeseinde loodgieters nemen de proef op de som en spoelen kurken door alle toiletten. Die dobberen even later allemaal op het grachtenwater. De gemeente en Waternet zijn tegen die tijd al op de hoogte gebracht van de situatie.

En feitelijk gezien was dat ook zo. Dat verandert als begin jaren 90 een pand in de Warmoesstraat wordt gesplitst. Het restaurant op de begane grond is aangesloten op het riool. Maar de bovenliggende appartementen niet. Die lozen hun afvalwater aan de achterkant van het pand, in het water van het Damrak. "Waarschijnlijk zijn de vijf appartementen bij de verbouwing aangesloten op oude leidingen, die nog loosden in het Damrak", vermoedt Middelkamp. Waternet zegt nooit op de hoogte te zijn gebracht van de splitsing.

"Of het nou de gracht of het riool ingaat, weg is weg"

Daar komt bij dat de bewoners nooit last hebben gehad van de verkeerde aansluiting. "Het is niet alsof de verhuisdozen met poep hier in de gang opgestapeld stonden. Of het nou links de gracht ingaat, of rechts het riool in, dat merk je niet. Weg is weg."

Waternet hoopt dat dit dan écht het laatste pand is dat een rioolaansluiting krijgt. Maar uitsluiten dat het nog een keer gebeurt, daar durft Staverman niet aan. "We zijn hier in een middeleeuwse stad, waar door de eeuwen heen allerlei panden aan elkaar zijn geknutseld. Je kan er altijd eentje missen, zoals hier is gebeurd."