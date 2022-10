Laatste kans voor Ajax in Champions League: "Moeten bravoure en agressie uitstralen"

Wil Ajax nog een klein beetje hoop houden op overwintering in de Champions League, dan móét het morgenavond winnen van Liverpool. In de uitwedstrijd op Anfield bleef Ajax lang in de wedstrijd, maar verloor het uiteindelijk toch met 2-1.

Ajax-trainer Alfred Schreuder gelooft nog in Champions League-overwintering, maar volgens hem is daar wel wat voor nodig. "We moeten het geloof uitstralen dat het mogelijk is. We spelen Champions League in een uitverkocht huis. Een geweldig podium. Dat moeten we ook uitstralen. Met een gezonde bravoure en agressie."

Geen lange bal

Voor doelman Remko Pasveer is duidelijk wat er morgen beter moet: "We moeten in het voetballende meer lef tonen. Die uitwedstrijd speelden we te veel de lange bal, te veel terug naar mij." Vooralsnog heeft de keeper geen last van zenuwen: "Ik geniet van de spanning en de druk naar die wedstrijd toe. Zo kun je het beste uit jezelf halen."