Politie deelt beelden van drie explosies in de stad

In Bureau 020 en Opsporing Verzocht zijn deze week beelden te zien van de twee mannen die in augustus een explosief laten afgaan in Café in the City bij het Leidseplein. Ook van twee andere explosies toont de politie beelden.

Café in the City moet kort na de explosie dicht, omdat de burgemeester het veiligheidsrisico en de kans op nog een explosie te groot vindt. In eerste instantie lijkt het café een half jaar dicht te moeten blijven, maar uiteindelijk blijft dat bij een kleine twee maanden

Niet veel later is de enorme explosie te zien. Beelden van andere bewakingscamera's laten zien hoe de daders vervolgens over het Leidseplein wegrennen. Ook is er beeld van een taxi waar de twee die avond inzaten. De politie is op zoek naar de chauffeur van die taxi.

Op de beelden van de explosie bij het café aan het Leidseplein is te zien dat er in de nacht van 8 augustus twee mannen voor het pand staan. Ze halen iets uit een plastic tas die ze hebben meegenomen, om vervolgens met de inhoud van die tas aan de slag te gaan.

De stad wordt de afgelopen maanden opgeschrikt door meer explosies . Eerder waren in Bureau020 al beelden te zien van een incident bij een boekhandel aan de Bilderdijkstraat. In de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 augustus stoppen twee mannen er iets in de brievenbus van de winkel, waarna er een enorme knal volgt. De politie toont nu opnieuw de beelden om erachter te komen wie deze twee mannen zijn.

Lange Leidsedwarsstraat

Een maand later, op de ochtend van 10 september, is het raak bij café El Punto Latino aan de Lange Leidsedwarsstraat. Op beelden is te zien hoe een man aan komt rijden op een rode scooter. Hij stapt af, loopt naar het café en stopt daar iets in de brievenbus. Een pakketbezorger en een medewerker van een ander café zien het gebeuren en begrijpen dat ze zich uit de voeten moeten maken. Vlak daarna volgt een keiharde knal, die ook te horen is op de beelden. De postbezorger houdt er oorsuizen aan over.

De politie is dus op zoek naar de twee verdachten van de explosie bij de boekwinkel, ook bij het incident bij het Leidseplein zijn twee verdachten te zien en tot slot is daar dus dus de verdachte met de rode scooter in de Lange Leidsedwarsstraat. Ook alle andere informatie over de explosies is welkom bij de politie.