Politie deelt beelden van explosie Café in the City

In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie vanavond beelden laten zien van twee mannen die in augustus een explosief lieten afgaan in Café in the City. Het pand aan het Kleine Gartmanplantsoen liep daarbij grote schade op en moest op last van de gemeente vervolgens een maand lang dicht blijven.

Op de beelden is te zien dat er vlak voor de explosie twee mannen voor het pand staan. Ze halen iets uit een plastic tas die ze hebben meegenomen, om vervolgens met de inhoud van die tas aan de slag te gaan. Niet veel later is de enorme explosie te zien.

Beelden van andere bewakingscamera's laten zien hoe de daders vervolgens over het Leidseplein wegrennen. Vervolgens stappen ze een taxi in. Het is niet duidelijk waar die taxi naartoe is gereden.

Sluiting

Café in the City moest kort na de explosie dicht, omdat burgemeester het veiligheidsrisico en de kans op nog een explosie te groot vond. In eerste instantie zou het café een half jaar dichtblijven, maar uiteindelijk bleef het bij een maand.