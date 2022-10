Mogelijk spoor gevonden in zaak schietpartij Buikslotermeerplein

De politie is op zoek naar een man die in de buurt van een schietpartij in Noord spullen in de bosjes heeft achtergelaten die bij die schietpartij zijn gebruikt. In Bureau 020 deze week beeld van de man. Bij het incident in de buurt van het Buikslotermeerplein raakte een andere man gewond.

Op de ochtend van 18 mei ontstaat er op een parkeerterrein aan het Buikslotermeerplein een ruzie tussen twee groepjes mannen. Daarbij wordt gevochten en uiteindelijk ook geschoten. Drie mannen,onder wie het slachtoffer worden later in de buurt aangetroffen. De verdachten zijn spoorloos.

Maar kort na het incident trekt een auto, met één inzittende in het bijzonder, de aandacht. Het is de man van wie de politie nu de foto's vrijgeeft. Op de Schoorlstraat horen en zien omstanders dat de auto opvallend rijgedrag vertoont. De man stapt vervolgens uit diezelfde auto, loopt een binnentuin in, verdwijnt in de bosjes en komt er weer uit. Met lege handen loopt hij daarna terug in de richting van de IJdoornlaan.

Spullen in de bosjes

Na onderzoek met onder meer een speurhond, worden in de bosjes waar de man gezien is meerdere spullen aangetroffen, die bij de schietpartij zijn gebruikt. Onduidelijk is nog of de man een rol heeft gespeeld bij de schietpartij aan het Buikslotermeerplein. Ook heeft de politie nog veel andere vragen.

"Alle informatie over dit incident kan van groot belang blijken te zijn en we willen natuurlijk vooral graag weten wie die man op de foto's is", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Kan jij ons misschien verder helpen? Neem dan contact op."