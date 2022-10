'Foutje' van dronken notaris en verhuisplannen: na 21 jaar nieuwe kade bij molen De Otter

Voor vele Amsterdammers is het een bekend gezicht: de molen aan de Kostverlorenvaart in West met hekken en kadeversterkingen. Dat is ook niet zo gek, de kade bij De Otter bezweek namelijk in 2001. Sinds gisteren, 21 jaar later, is de nieuwe kademuur opgeleverd. Dat ging met veel lastige omstandigheden gepaard: waaronder onduidelijkheid over het eigendom en een mogelijke verhuizing.