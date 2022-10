Liveblog: Ajax hoopt Champions League-droom in leven te houden met overwinning op Liverpool

Net als tijdens de wedstrijd tegen Napoli in begin oktober, zet de politie opnieuw de geleende waterkanonnen van de Belgische politie in. De politie heeft de waterwerpers in bruikleen van de Belgen omdat de eigen wagens 'technische mankementen' hebben.

Het waterkanon van de Belgische politie is net wat anders dan die van de Nederlandse politie. Ten eerste noemen de Belgen het een 'sproeiwagen', waar de officiële Nederlandse benaming waterwerper is. Daarnaast is de wagen ook van een ander merk. In Nederland worden de wagens gemaakt door het Nederlandse vrachtautomerk Terberg, die van de Belgen is van de Duitse firma Ziegler.