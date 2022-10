Terug van weggeweest: Kickboks-event Glory op 5 november weer in Amsterdam

Voor het eerst in vier jaar keert Glory, één van de grootste kickboksorganisaties ter wereld, terug naar Amsterdam. Op de persconferentie in Noord kwamen de vechters vanavond voor het eerst bij elkaar. Op de kaart staan onder meer drie Amsterdamse vechters, die allemaal pas dit jaar bij Glory zijn begonnen.

Op 5 november gaan de kickboksers de ring in. Waar het laatste Glory-evenement werd georganiseerd in de Johan Cruijff Arena, zal het dit jaar plaatsvinden in Sporthallen Zuid.

El Bouni heeft in 2014 voor het laatst in Amsterdam gevochten. Hij is voornamelijk groot geworden onder de Aziatische kickboksorganisatie One Championschip. Nu vecht hij dus voor het eerst in lange tijd in eigen stad.

Zijn partij tegen Muhammed Balli staat bovenaan de kaart. Wint El Bouni dat gevecht, dan wordt de kans op een titelgevecht een stuk groter. Zelf probeert hij daar voorlopig niet aan te denken: "Voor nu focus ik mij op Balli, als er daarna een titelgevecht komt, komt hij. Zo niet, dan niet", zei El Bouni tijdens de persconferentie.