Werkzaamheden Jan Evertsenstraat: "Beide richtingen 650 meter aan spoor vervangen"

In de Jan Evertsenstraat in West wordt gewerkt aan het tramspoor. Deze was aan vervanging toe en wordt nu helemaal verwijderd. Dit betekent dat tramlijn 13 hier vanaf maandag 31 oktober drie weken lang niet kan rijden. Projectleider GVB, Peter de Vos legt in Het Verkeer uit hoe ze dit gaan aanpakken.

Op de Jan Evertsenstraat bij het Rembrandtpark in West ligt al een deel van het tramspoor open. In beide richtingen wordt 650 meter spoor vervangen. Projectleider GVB Peter de Vos, vertelt dat ze ook de tramhaltes gaan ophogen zodat deze toegankelijk worden voor mensen met een lichamelijke en visuele beperking. "Zo krijgen mensen een gelijke opstap met de tram."

Quote Er zijn een hoop oudere mensen die met een karretje lopen. Die zijn op openbaar vervoer aangewezen. Buurtbewoonster

Volgens De Vos had niet voorkomen kunnen worden dat de tram drie weken niet gaat rijden. Het hele spoor wordt verwijderd en de fundering wordt gesloopt. "Daarna moet de betonfundering weer opgebouwd worden en moeten we het spoor aanbrengen en lassen", legt De Vos uit. "Dat is niet te doen terwijl de tram rijdt." We spreken een bewoonster die zelf geen last gaat hebben van de buiten gebruikname van de tram maar ze snapt dat het vervelend is voor haar buurtgenoten."Er zijn een hoop mensen die invalide zijn of oudere mensen die met een karretje lopen", vertelt ze. "Die zijn op openbaar vervoer aangewezen." Voor mensen met een lichamelijke beperking is er een tijdelijke pendelbus volgens De Vos. "Die kunnen de mensen op verzoek naar een tijdelijke bus- of tramhalte brengen."

Werkzaamheden Jan Evertsenstraat - AT5

Hinder door de werkzaamheden Het autoverkeer kan blijven rijden met een om-en-om-regeling ter hoogte van de Staalmeesterslaan. "Voor de rest is het eventjes lastig voor voetgangers en fietsers", vertelt De Vos. "Aan één kant van het voet- en fietspad moeten we werken, dus iedereen zal over moeten steken." Voor veel voorbijgangers is het stuk onduidelijk aangegeven. "Het is best moeilijk om hier te lopen", vertelt een wandelaar ons. Een andere jongen op een scooter rijdt dwars door de werkzaamheden. "Het is vrij onduidelijk en ik denk: ik rijd gewoon door en zie wat er gebeurt." Door verkeersregelaars werd hij teruggeroepen. Volgens hem had het beter aangegeven moeten worden. Vanaf 21 november rijdt de tram weer. Alle werkzaamheden zijn 3 februari 2023 klaar.