Klopt Ajax Liverpool en blijft het in de Champions League-race? Kijk live naar Studio Jaxie

Als Ajax in de lente nog Champions League wil spelen, móet er vanavond gewonnen worden van grootmacht Liverpool. En dan ook nog met meer dan één doelpunt verschil. Of dát erin zit bespreken ze bij Studio Jaxie.

Zoals gebruikelijk is Jaxie er ruim voor de aftrap. De voorbeschouwing is om 20.15 uur. Ook in de rust en na de wedstrijd kijken we naar hoe Ajax het er vanaf brengt. Naast presentatieduo Daan en Jasper zit vanavond Niels Oosthoek aan tafel.