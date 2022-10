Tadic baalt van uitschakeling Champions League: "Geen fijn gevoel"

Ajax is een wedstrijd voor het einde van de Champions League-groepsfase al definitief uitgeschakeld in het miljardenbal. Liverpool was woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA met duidelijke cijfers te sterk voor de ploeg van trainer Alfred Schreuder. Dusan Tadic baalt na de 0-3-nederlaag tegen Liverpool van de uitschakeling van Ajax in de Champions League. De aanvoerder van de Amsterdammers zag dat zijn ploeg in de eerste helft veel kansen creëerde.