Metro's stonden maandag uren stil omdat wifi-netwerk uitviel

Ze noemde het probleem, na vragen van D66-raadslid Elise Moeskops, 'zorgelijk'. "Aan het eind van de middag viel het wifi-netwerk uit", vertelde Van der Horst. "Via dat wifi-netwerk geven metro's hun positie door en communiceren ze met elkaar."

Van der Horst gaf toe dat het 'te lang geduurd' heeft. "Het duurde echt even voordat het helder was. De storing van dat moment had nog niet eerder opgetreden. Normaal is er een tweede wifi-netwerk als back-up, maar dat is nu niet gebeurd."

Metro's 50, 51, 53 en 54 stonden maandag zeker twee uur stil. Omdat er een 'algehele reset' nodig was, werd ook de Noord/Zuidlijn korte tijd stilgezet. Rond 19.15 uur begonnen de metro's weer te rijden, maar het ging toen nog om testritten. Passagiers mochten overigens wel instappen. Een uur later werd de normale dienstregeling hervat.

Er wordt nog volgens Van der Horst nog onderzocht waardoor het wifi-netwerk precies uitviel en hoe het kan dat het tweede netwerk het niet deed. De wethouder komt later nog terug op de vraag waarom het GVB in eerste instantie via Twitter meldde dat het metroverkeer werd opgestart, terwijl het eigenlijk nog om testritten met passagiers ging.