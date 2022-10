Conservatorium Hotel overweegt juridische stappen nu het in nieuwe Call of Duty zit

Het Conservatorium Hotel is er niet blij mee dat het in de nieuwste Call of Duty-game zit. De Volkskrant schrijft dat het hotel juridische stappen overweegt.

Het hotel heeft in Call of Duty een andere naam, maar lijkt voor de rest veel op het gebouw aan de Paulus Potterstraat. "Wij hebben kennisgenomen van het feit dat het Conservatorium Hotel ongewenst het toneel is van de nieuwe Call of Duty", vertelt hotelmanager Roy Tomassen aan de krant.

De Call of Duty-spellen zijn zogenoemde shooters die voornamelijk draaien om geweld. "Wij zijn geen voorstander van games die het gebruik van geweld lijken aan te moedigen", zegt Tomassen daarover. "De game reflecteert op geen enkele manier onze kernwaarden en wij betreuren dan ook onze kennelijke en ongewenste betrokkenheid." Het Conservatorium Hotel is niet het enige Amsterdamse gebouw dat in de nieuwste Call of Duty te zien is. Ook een deel van de Wallen is door de gameontwikkelaars nagebouwd. Call of Duty geldt als één van de meest gespeelde en bestverkopende games ter wereld