Angst voor begin van faillissementsgolf winkels: "We winnen het gewoon niet van online"

De coronacrisis lijkt voor veel mensen bijna ten einde, maar voor sommige ondernemers begint de daadwerkelijke crisis nu pas echt. Veel winkeleigenaren hebben hun buffers zien opdrogen. Daarmee staat de stad nu aan het begin van een failissementsgolf, waarschuwt MKB-Amsterdam.

De bakker, de slager, de kapper, de sportwinkel, de muziekwinkel. Allemaal zaken die de afgelopen jaren hun deuren hebben moeten sluiten. De coronacrisis deed ze de das om. De afgelopen twee jaar lag ieder kwartaal het aantal 'stoppers' volgens de KvK ongeveer tussen de 30 en 60 zaken, maar volgens het MKB zal dit nog doorzetten en de komende tijd hoger worden.

AT5

"Het is echt klap op klap wat er nu gebeurt", vertelt Pien Thate, bestuurslid van MKB-Amsterdam. "De problemen stapelen zich op." Het begon volgens haar tijdens de coronacrisis, winkels liepen inkomsten mis. "En nu hebben we een nijpend personeelstekort, de energierekeningen gaan gigantisch omhoog en nu komt er ook nog huurinflatie van meer dan tien procent in Amsterdam." Alleen nog vaste klanten Friederike Joppen had tot afgelopen dinsdag twee winkels in de stad. 'De Balkonie' verkoopt balkonbegroeiing en -meubilair. "We begonnen 7,5 jaar geleden, en nu gaan we dicht. Dat voelt heel spannend." Haar locatie in Oost behoudt ze, maar twee winkels tijdens de coronatijd noemt ze "te stressvol". "Voor nu hebben we vooral nog vaste klanten, de rest van de mensen is naar online gegaan." Die trend is ook voor Hein de Wit te zien. Zijn kledingwinkel bestaat inmiddels 72 jaar, maar ook bij moet eraan gaan geloven dat vanaf nu zijn winkel gesloten zal zijn. "Voor ons zijn het nieuwe contract en de verandering van de buurt de doorslaggevende factor." Net als Joppen koos De Wit er zelf voor om de stekker uit zijn zaak te trekken, om zo een eventueel faillissement voor te blijven.

Quote "Een winkel brengt meer dan product. Het is ook een sociale ontmoetingsplaats voor heel veel mensen" pien thate - mkb

Volgens MKB-Nederland is sinds corona vooral de concurrentie met de webshops zwaar geworden voor de winkels in de winkelstraat. "Je bent eigenlijk aan het concurreren tegen iets waar je geen tegenstand tegen kunt bieden", zegt Thate. "Alles wat je ziet in de stad, denk aan lichtjes en schone straten, daar betalen winkeleigenaren aan mee. De 'online market' betaalt dat niet." Voor Joppen is online verkopen niet mogelijk. "Met mijn producten moet je investeren in bijvoorbeeld hele grote transportdozen. Online is echt een veel grotere investering dan mensen denken, dus voorlopig sowieso niet." Veranderende straten Volgens Hein verdwijnen zijn soort zaken al langer uit het straatbeeld. "Wij zijn speciaalzaken, wij zijn detaillisten. "De manier waarop wij het deden, met een hoge servicegraad, wordt steeds lastiger. Hier in het centrum moet je bijvoorbeeld veel aanbod hebben. De meeste winkels hebben de financiële middelen niet om daaraan te voldoen."

Als het zo doorgaat, denkt Thate van MKB-Amsterdam dat de straten echt zullen veranderen. "Zo veel winkels zijn nu al een paar dagen per week terug." Dat meer klanten ervoor kiezen om producten online te kopen, betekent volgens Thate niet dat er geen behoefte is aan fysieke winkels. Ze denkt dat winkels veel meer zijn dan een plek met producten. "Het is een sociale ontmoetingsplek voor sommige mensen, dat is heel belangrijk." Wat De Wit gaat doen als straks het Werkmanspaleis is gesloten, weet hij nog niet. Joppen heeft al wel een duidelijk plan: "Nu kan ik alle focus leggen op mijn locatie in Oost. Want daar gaan we gewoon mee door!"