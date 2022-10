Kruising in Westpoort verzakt: "Dit zorgt voor aquaplaning"

In Westpoort wordt de kruising tussen de Noordzeeweg, Basisweg en Hornweg vernieuwd. Het is hier verzakt en daardoor kon het water niet wegstromen. Nu wordt het opgehoogd en opnieuw geasfalteerd. Het Verkeer gaat naar het havengebied en neemt een kijkje bij de werkaamheden.

Omgevingsmanager Wouter van Velzen legt uit dat de verzakking komt door de Oergeul die hier vroeger stroomde. Dit wordt ook wel het Oer-IJ genoemd en is de voorganger van de huidige rivier het IJ. "De ondergrond is hierdoor hier heel slecht", vertelt Van Velzen. Door de verzakkingen ontstonden er veel plassen tijdens regenbuien. "Auto's kunnen dan gaan drijven op die plassen en dan krijg je dat aquaplaning." Dit zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg.

De ophoging wordt gedaan in verschillende fases. "Eerst wordt de binnenbocht aangepakt en opengesteld. Dat is dan weer nieuw en daar kan het verkeer overheen rijden.'' Daarna wordt de buitenbocht vernieuwd.

Toch is er volgens Van Velzen echt niks tegen te doen. "Het kruispunt wordt wel extra opgehoogd zodat we er langer tegen aan kunnen gaan".

Hinder autoverkeer

Het kruispunt Noordzeeweg, Basisweg, Hornweg is een druk kruispunt. "Het is een verbinding voor grote industrieën en deze moeten allemaal bereikbaar blijven.'' Een grote uitdaging in het werk, aldus Van Velzen. Autoverkeer vanaf de Noordzeeweg richting de Hornweg wordt omgeleid via de Australiëhavenweg.

Voor de veiligheid van de mensen op het werkterrein is de maximale snelheid verlaagd van 70 km/u verlaagd naar 30 km/u.

De werkzaamheden zijn eind mei 2023 klaar.