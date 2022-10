Verdachten wildwest-overval waardetransport Meeuwenlaan voor de rechter

Het OM concludeerde eerder dat de politie "rechtmatig" met scherp had geschoten. Advocaten van de verdachten zeiden juist dat hun cliënten alleen maar in de lucht hadden geschoten en dat justitie de mannen uit België en Frankrijk daarom niet kan vervolgen voor poging tot doodslag.

Met gierende en piepende banden, schietend in de lucht baanden ze zich een weg door Noord om uiteindelijk in de weilanden bij Broek in Waterland te stranden. Een van de zeven overvallers die daar op de vlucht sloeg, een 47-jarige Fransman, werd door de politie doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond.

De gewapende overval op het waardetransport zou dan overblijven. De Brink's-wagen vervoerde in totaal voor 67 miljoen euro aan edelmetalen, waarvan dus zo'n 12 miljoen eindigde in de vluchtauto's, waaronder de Porsche Cayenne waarmee de overvallers de pui van het bedrijfspand aan de Meeuwenlaan ramden.

Safe house

Vier verdachten wisten uiteindelijk toch nog te ontkomen en hielden zich volgens de politie enige dagen schuil in een safe house in Rotterdam. Nadat nieuwe bewakingsbeelden werden verspreid, werd in april nog een verdachte aangehouden, een 36-jarige man uit Lille, wat het totaal aan arrestaties op tien bracht. Van de buit is vier miljoen euro nog altijd spoorloos.



De rechtbank aan de Parnassusweg heeft tien dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Verslaggever Ronald Olsthoorn volgt vandaag de zaak in de rechtszaal.