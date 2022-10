Drie jongens aangehouden na diefstal hond Toto

De politie heeft drie jongens aangehouden die ervan verdacht worden een hond te hebben gestolen. De jongens zitten op dit moment vast en moeten nog worden gehoord. Over hun leeftijd is niets bekend gemaakt.

Eerder vanmiddag kreeg de politie een melding binnen van het baasje van de hond, die Toto heet. Het baasje had de hond buiten een supermarkt in Diemen achtergelaten om boodschappen te doen. Toen ze terugkwam, zag ze dat Toto ineens verdwenen was.

De vermissing werd door de politie via social media gedeeld. Toto werd een paar uur later samen met de drie jongens op het Leidseplein aangetroffen. De politie laat weten dat de hond in goede gezondheid is en bedankt lezers voor het meezoeken.