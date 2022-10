Omwonenden niet verbaasd over plofkraak Buikslotermeerplein: "Lijkt wel een gewoonte hier"

Een geldautomaat op het Buikslotermeerplein in Noord is vannacht opgeblazen. Buurtbewoners hoorden twee harde klappen rond drie uur 's nachts. "Afschuwelijk, het is elke keer raak hier."

"Ik hoorde een harde knal en dacht meteen: ah, dat is weer een plofkraak", vertelt een buurtbewoner. "Ik snap niet waarom ze het elke keer doen. Het is altijd hier de laatste tijd. Het is niet leuk meer."

Gewoonte

Pinautomaten en gevels zijn de afgelopen maanden vaker doelwit van plofkraken in de stad. Op het Buikslotermeerplein was het afgelopen zomer nog raak bij de juwelier. "Het lijkt wel een gewoonte, al die plofkraken", zegt een buurtbewoner.

De geldautomaat is zo goed als helemaal verwoest. De politie heeft na de plofkraak de omgeving afgezet en startte een zoektocht naar de dader. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt.