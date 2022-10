Meer beschermd groen in de stad: geen woningen in Brasapark en op Ruigoord

De Hoofdgroenstructuur, de lijst met beschermde groene gebieden in de stad, zorgt ervoor dat woningbouw en andere vormen van verharding niet zijn toegestaan in het groengebied. Per soort groen, zoals een stadspark of een natuurpark, wordt apart bepaald welke voorzieningen wél zijn toegestaan. Zo mag een stadspark - bijvoorbeeld het Vondelpark - ruimte bieden aan sport, terwijl in natuurparken - zoals de Oeverlanden, het vooral draait om de natuur.

De oude Hoofdgroenstructuur - waaronder meer het Amstel-, Diemer en Wertheimpark onder vallen - is met meer dan 16 vierkante kilometer uitgebreid. Naast dat het water in de bestaande groengebieden is toegevoegd, waardoor ook dat officieel beschermd is, zijn er ook nieuwe gebieden aangewezen. Zo mogen er geen woningen komen in het Brasa- en het Rhonepark en is kunstenaarsdorp Ruigoord ook beschermd tegen woningbouw. Ook het nog aan te leggen groep op Strandeiland, bij IJburg, is al opgenomen in de lijst.