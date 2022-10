Cultuur NL V Rotterdamse Caroline is lookalike van André Hazes, alleen bier lust ze niet

AT5 verlaat niet heel vaak de stad voor een verhaal, maar voor de Rotterdamse Caroline van Batenburg maken we een uitzondering. Ze gaat namelijk al 14 jaar door het leven als Andrea Hazes, de vrouwelijke lookalike van André Hazes. Zingen kan ze niet en bier lust ze niet, maar Caroline kan playbacken als de beste.

Caroline heeft er geen problemen mee dat een Rotterdamse een Amsterdammer nadoet. "Ik weet dat het voor sommigen gevoelig ligt, maar dat komt door de voetbal. Dat heeft niets met André te maken. Hazes kwam net zoveel in de Kuip als in de Arena. Dat vergeten weleens een hoop mensen. Hij had er zelf ook geen problemen mee, he. Mensen linken het meer aan Feyenoord en Ajax. Maar ik weet niet eens wat buitenspel is."

Quote "Er zit water in m'n blikje, kan ik lekker klokken" caroline van batenburg - andrea hazes

Caroline heeft veel gelijkenissen met André, maar een zeker niet. Ze drinkt geen bier. "Ik sta op het podium met een blikje bier. Maar dat lust ik helemaal niet. Doe je Hazes na, lust je geen bier. Erg he? Er zit water in het blikje, en daar kan ik lekker mee klokken. Dan zeggen ze tegen mijn man, joh, je mag wel oppassen met 'r want die zuipt dadelijk net zoveel als Hazes zelf."

010 en 020 Als jonge vrouw leek ze al op de Amsterdamse volkszanger. "Ik zeg wel eens tegen mensen: dit had zo moeten zijn. Het kwam als een grapje op mijn pad, dat ik in zijn huid mag kruipen. Ik vind het geweldig. Ik ben een groot Hazes-fan, het is zo leuk om te doen." De vrouw van André, Rachel, vindt het niet leuk 'wat ik doet'. "Ik trek mijn kinderen ook niet de jas van de vader aan. Maar ik doe dit met zoveel respect. Ik ben in hart en nieren fan. Ik zal hem nooit belachelijk maken". Caroline is niet vaak in Amsterdam te vinden. Ze treedt hier 'relatief weinig' op. "Maar ik heb geen problemen met dat 010 en 020. Als ze tijdens de kampioenswedstrijd van Ajax in de Arena mag komen zingen doet ze dat. "Hazes was van het volk, voor iedereen."