Goed, tot zover de Champions League voor Ajax. Ruim twintig minuten leefde de hoop in alle rood-witte harten, vervolgens stelde Liverpool woensdag keihard orde op zaken. Wat betekent dit voor de positie van de Ajax-trainer? Is het nu elke wedstrijd erop of eronder voor hem? Kale & Kokkie: "Gaat Schreuder de Kerst halen? Ik denk het niet."