Het is uitzonderlijk warm: "Heerlijk, maar ook alarmerend"

Het is genieten geblazen in het zonnetje vandaag, want is het nou herfst of zomer? Vandaag en ook morgen is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Het is dik 20 graden en op sommige plekken in het land was het nog nooit zo warm op 28 oktober.

Dat het warmer dan normaal is, zien we in het Amsterdamse Bos, daar wordt gewoon gezwommen. "Ik vind het heerlijk, maar het is wel een beetje alarmerend voor het klimaat", vertelt een zwemmer. "Ik zit nu in mijn t-shirtje op de fiets, wat gebeurt hier?", vraagt hij zich af.

Genieten

Ondanks dat veel Amsterdammers zich zorgen maken over de opwarming van de aarde wordt er ook wel genoten van het warme weer in oktober."Gisteren stond ik gewoon op te warmen in de zon, dat is echt niet normaal lekker", aldus een Amsterdammer die een duikje neemt in het water.

Een andere Amsterdammer in het Oosterpark is al vanaf vroeg aan het genieten van de zon. "Ik zat al de hele dag hier in de zon", vertelt hij. Insmeren met zonnebrandolie gaat hem wel net iets te ver. "Insmeren, dat is voorbij hè. En uiteindelijk gaan we allemaal dood".

Warm weekend

De temperatuur loopt deze dagen op tot meer dan 20 graden. Dat is ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Vanaf begin november zakt de temperatuur weer richting normaal.