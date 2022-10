Rechtbank vindt drie maanden voorarrest voor overvaller (22) voldoende

Een 22-jarige man die in januari van dit jaar een overval op een winkel aan Tussen Meer in Osdorp en een overval op een winkel aan de Kinkerstraat in West pleegde is gisteren veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van ongeveer 3,5 maanden. Die tijd had hij al in de cel gezeten na zijn arrestatie, dus hij hoeft niet langer meer de cel in.