26-jarige Claudia al bijna twee dagen vermist, politie is dringend op zoek naar haar

De politie is op zoek naar 26-jarige Claudia Perez De Vinaspre Torne uit Wormerveer. Ze is voor het laatste gezien op donderdagavond rond 20.00 uur bij de Openbare Bibliotheek aan de Oosterdokskade vlakbij Amsterdam Centraal.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er zorgen zijn over de toestand van Claudia. "We willen graag weten waar ze is. We hopen dat ze zelf contact opneemt of dat mensen haar gezien hebben", zegt hij.

Claudia droeg donderdag een zwart-wit gestreepte blouse met een blauwe spijkerbroek en witte sneakers. Ze had een felgele rugzak bij zich met daarin een laptop. Claudia heeft bruine ogen en bruin haar. Ze is 1,60 meter lang.

Mensen die weten waar Claudia is, of die haar hebben gezien, kunnen contact opnemen via de politie.