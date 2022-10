College: Zorgwekkende toename aantal commerciële bijlesbureaus

De snelle toename van het aantal commerciële bureaus dat bijles aan scholieren geeft, is zorgwekkend. Dat schrijft wethouder Marjolein Moorman in een reactie op raadsvragen van Remine Alberts van de SP. Daarnaast noemt Moorman de manier waarop de bedrijven scholieren werven 'ongewenst.'

Volgens de wethouder proberen de bedrijven in te spelen op de 'financiële kansen en mogelijkheden' die er liggen. Daarbij noemt Moorman de directe financiering die het Rijk aan scholen geeft om leerachterstanden weg te werken als één van de oorzaken.

Omdat bedrijven de afgelopen jaren zijn gaan inzien dat ze veel geld kunnen verdienen aan bijles, proberen ze ook steeds fanatieker te werven, ziet Moorman. Eerder dit jaar berichtte Het Parool al over bijlesbureaus die kinderen op het schoolplein aanspreken en ze een flyer meegeven. Het aantal aanbieders is de laatste jaren dan ook in rap tempo gegroeid. Volgens de krant nam dat tussen 2017 en mei 2022 met maarliefst 61 procent toe.

'Niet altijd effectiever'

"De commerciële bureaus en de andere vormen van huiswerkbegeleiding beloven vaak snelle oplossingen waar sommige ouders, los van hun financiële situatie, gevoelig voor zijn", schrijft Moorman. Volgens de wethouder is het de bedoeling dat scholen ouders informeren over de hoge tarieven "en over het feit dat deze vorm niet altijd effectiever hoeft te zijn dan de andere vormen die kosteloos worden aangeboden."

Moorman schrijft verder dat het college niet de instrumenten heeft om te voorkomen dat er flyers aan scholieren worden uitgedeeld. Ze ziet huiswerkbegeleiding vanuit scholen daarom als de beste manier om de vraag aan de bureaus te verminderen.