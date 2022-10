Ajacieden organiseren corteo in Glasgow: "Slechte reeks goed afsluiten"

Ajax sluit morgen het Champions League-avontuur af met een wedstrijd tegen het Schotse Rangers FC. Voor de Ajacieden de kans om de zeer matig verlopen groepsfase met een goed gevoel af te sluiten. Winnen, gelijk spelen of met minder dan vijf doelpunten verschil verliezen betekent toch nog Europees overwinteren (Europa League). Om de sfeer er in te krijgen organiseren de supporters morgen voor het duel een corteo naar het stadion.

Een corteo lijkt op de iets meer bekende entrada, alleen zit het net wat anders in elkaar. Waar je bij een entrada op één locatie blijft, tijdens een Europese uitwedstrijd vaak op een bekend plein in de stad, loop je bij een corteo van een plek in de stad richting het stadion.

Ibrox Stadium

En dat is precies wat de Ajax-supporters dinsdag voor de wedstrijd gaan doen. Om 17.30 uur verzamelen de supporters zich op het George Square, een beetje de Dam van Glasgow. Vanaf daar lopen ze richting het stadion van Rangers, het Ibrox Stadium. Tijdens de wandeling van zo'n 4,5 kilometer wordt er door de ruim 2600 meegereisde supporters Ajax-liederen gezongen en feest gevierd.

"Laten we deze slechte Champions League-reeks maar goed afsluiten in Glasgow", schrijven verschillende supportersgroepen op social media. Het duel tussen Ajax en Rangers begint morgenavond om 21.00 uur, in Schotland is het een uurtje vroeger. Het wordt waarschijnlijk een natte corteo, want de weersvoorspellingen zijn niet best. De komende dagen is er veel regen voorspeld in Glasgow.