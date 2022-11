Honderden Amsterdamse bruggen moeten worden aangepakt: ''Bereikbaarheid is een enorme puzzle''

Van de tweeduizend bruggen die we hebben in de stad worden er vele versneld aangepakt de komende jaren, omdat ze aan het einde zijn van hun levensduur. Maar hoe komen wij Amsterdammers dan nog van A naar B? AT5-verslaggever en fervent fietsende Amsterdammer Fabiënne Mucuk stapt met die vraag op de fiets op zoek naar een antwoord.

Amsterdam is een echte bruggenstad, met meer grachten dan Venetië en en meer bruggen dan Parijs. Mooi al die bruggen maar ze moeten wel onderhouden worden. En ondertussen weten we wel dat vele in slechte staat zijn en dringend onderhoud behoeven, met talloze opbrekingen en omleidingen tot gevolg.

De gemeente staat voor een enorme uitdaging om de stad bereikbaar te houden. Fabiënne vraagt stadsregisseur Gert Oosting hoe hij denkt dit te gaan doen. ''Dat is natuurlijk een enorme puzzle'', zegt Oosting te midden van werkzaamheden op een brug van de Oranje Loper. ''En het is natuurlijk vervelend om een omleiding te volgen, maar dat is vaak de enige manier om ergens te komen zodat er ook onderhoud kan plaatsvinden. Maar daarna is dat stuk weer helemaal bereikbaar en ik denk ook voor tientallen jaren, dus dan zijn we er ook vanaf op dit stukje.''