Drie gewonden naar het ziekenhuis na botsing tussen auto en lijnbus op Slotermeerlaan

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat het in alle gevallen om 'niet te zwaar letsel' letsel gaat. Ook de buschauffeur raakte bij de botsing gewond. Hij werd door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De eerste melding van het incident kwam rond 18.30 uur binnen bij de politie. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden. De omgeving is op dit moment afgezet voor onderzoek. Naast politie is er ook ondersteunend personeel van het GVB ter plaatse.