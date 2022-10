Schreuder doet niet aan sightseeing in Glasgow: "Neem ik geen tijd voor"

Ajax speelt dinsdagavond in Glasgow voor het laatst dit seizoen Champions League-voetbal. Het moet morgen heel gek lopen wil Ajax na de winter niet doorstromen naar de Europa League. "Dat klopt, maar toch moeten we ons focussen op de teamprestatie", zei Alfred Schreuder maandagavond voorafgaand aan het duel.

"Als je gewoon terugkijkt dan waren die andere tegenstanders van een dusdanig niveau dat voor ons te hoog was. Dat hebben we allemaal kunnen zien", zei Schreuder verder over de teleurstellende Champions League-campagne. "We hebben ons bij fases met hen kunnen meten, maar het was van onze kant niet goed genoeg. En nu moeten we morgen proberen om Rangers onze wil op te leggen."

De wedstrijd met de Schotten betekent een terugkeer van Calvin Bassey op Ibrox. De verdediger kwam deze zomer over van Rangers en hij is de afgelopen weken basisspeler. Waarschijnlijk zal hij morgen voor het eerst sinds zijn transfer dus weer in zijn 'oude' stadion spelen. "Het zal luid en levendig worden", aldus Bassey. "We moeten geconcentreerd blijven en blijven vechten omdat we hier op een missie zijn. We moeten ervoor zorgen dat we leveren morgen."

Brobbey onzeker

Schreuder heeft dinsdag een nagenoeg fitte selectie tot zijn beschikking. Zelfs Ahmetcan Kaplan is meegereisd naar Glasgow. De Turkse verdediger maakte mede door een blessure nog geen minuut in het eerste van Ajax. Morgen zal dat ook nog niet gebeuren, hij zit namelijk nog niet bij de wedstrijdselectie. Dat geldt wel voor Brian Brobbey, al staat er nog een vraagteken achter de naam van de spits.

Brobbey heeft lichte klachten. Als hij de training van maandagavond goed doorkomt, dan kan hij tegen Rangers minuten maken, zei Schreuder. De coach had het ook nog even over het stadion waar Ajax morgen gaat spelen. "Dat is fantastisch. Dat heb je denk ik met iedere uitwedstrijd. Dat had je vroeger denk ik ook als kleine jongen. Dat vond je het ook mooi om naar uitwedstrijden te gaan, naar het buitenland. En dat hebben we nu ook."

Sightseeing

Toch doet Schreuder niet aan sightseeing, vertelt hij. "Er is wel tijd, want je kunt altijd tijd maken. Maar het gaat om de belangrijkheid ervan." Als Ajax dinsdag wint, gelijkspeelt of met minder dan vijf doelpunten verschil verliest is de Europa League een feit. De wedstrijd begint om 21.00 uur.