12-jarige Liselore vermist, mogelijk is ze in het centrum

De politie is dringend op zoek naar de 12-jarige Liselore van Unen uit Almere. Ze wordt sinds 14.00 uur vanmiddag vermist. Liselore vertrok toen in haar eentje vanuit haar school in Almere, maar kwam vervolgens niet thuis.

De politie is dringend op zoek naar de verblijfplaats van de 12-jarige Liselore. Ze verblijft mogelijk in het centrum van Amsterdam. Weet u waar ze is? Laat het ons weten! pic.twitter.com/sQnKl6WVND

De telefoon van Liselore was volgens de politie voor het laatst actief op 17.35 uur op de Haarlemmerstraat in het centrum. Ze heeft lang donkerbruin haar en is gekleed in een zwarte Adidas Hoody, spijkerbroek en witte gympen.

Mensen die informatie over de vermissing hebben, wordt verzocht om via 0800-6070 contact met de politie op te nemen.