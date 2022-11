Lichaam gevonden in de Amstel

Volgens een woordvoerder van de politie werd het lichaam aangetroffen door een medewerker van de gemeente. Hoelang het lichaam in het water ligt en of er sprake is van een misdrijf kan de politie nog niet zeggen, dat wordt nog onderzocht. Ook over de identiteit van de persoon kan de politie nog niets vertellen.

Amstelkade

Vorige week werd in het water van de nabijgelegen Amstelkade ook een lichaam aangetroffen. Het ging om een 60-jarige Amsterdammer. Volgens de politie was er geen sprake van een misdrijf.