Liveblog: lange rij Ajacieden in Glasgow voor omwisselen wedstrijdkaarten

Ajax werd vorige week door het verlies tegen Liverpool officieel uitgeschakeld voor de volgende ronde van de Champions League. Die droom ging uit als een nachtkaars, maar Europees overwinteren is nog steeds mogelijk voor de Amsterdammers. De kans dat Ajax niet de volgende ronde van de Europa League haalt is vrij onmogelijk.

Het zit namelijk zo: Bij een overwinning of een gelijkspel zijn de Amsterdammers 100 procent zeker van overwintering. Zelfs bij een verlies kan Ajax zich nog plaatsen, maximaal mag er met vier doelpunten verschil worden verloren. Dat komt omdat in de Champions League het onderling resultaat geldt. Aangezien Ajax met 4-0 in de Johan Cruijff Arena won van Rangers, hebben de Amsterdammers met een 3-0 verlies nog steeds een beter onderling resultaat. Als de Schotten met vier doelpunten verschil winnen dan wordt er gekeken naar het doelsaldo, die van Ajax is dan nog altijd beter. Als Rangers met vijf doelpunten of meer wint dan is het Europese avontuur van Ajax ten einde.