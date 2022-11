Nieuwe verdachten moord Peter R. de Vries tegenover zelfde rechters als vermeende uitvoerders

Volgens de verdediging was het van 'groot belang voor een goed beoordelingsproces' dat het drietal - Gerower M., Erickson O., en Krystian M. - zou worden berecht door dezelfde rechters als in de zaak van Delano G. en Kamil E. Volgens de advocaat worden alle verdachten verdacht van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries en is het daarom logisch dat dezelfde rechter zich er over buigen.

De rechtbank stemde daarmee in en laat beide zaken behandeld worden door dezelfde rechters. Volgens de rechtbank is het niet wenselijk om verschillende rechters te laten buigen over zaken met dezelfde kern.

Vertrek naar buitenland

Delano G. en Kamil E. stonden in juni terecht. Het Openbaar Ministerie eiste tegen beide een levenslange celstraf. Omdat één van de rechters die zich over de zaak boog is vertrokken naar het buitenland, moet er worden gekeken of het proces opnieuw moet.

Donderdag wordt dit vermoedelijk duidelijk. Volgens de wet kan een nieuwe rechter niet zomaar aanschuiven in een lopend proces. Begin oktober vond een eerste zitting plaats tegen de drie nieuwe verdachten.